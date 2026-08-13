Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 6 Shio Ini Diprediksi Makin Kaya

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan finansial seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki periode tertentu ketika peluang dan keberuntungan datang lebih besar dibandingkan waktu lainnya.

Beberapa shio bahkan disebut berpotensi mengalami perubahan finansial yang cukup signifikan. Peningkatan pendapatan, kesempatan bisnis, hingga peluang baru dipercaya dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.

Namun, ramalan shio tentu tidak bisa menjadi jaminan seseorang akan kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, pengelolaan uang, dan berbagai faktor nyata lainnya.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki? Berikut rangkumannya dilansir dari kanal YouTube Naura Kom.

1. Shio Kerbau Kerbau dikenal memiliki karakter tekun, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Sifat tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk mendapatkan hasil finansial yang lebih baik.

Kerja keras yang telah dilakukan dalam waktu lama disebut mulai menunjukkan hasil. Peluang peningkatan karier maupun kesempatan mengembangkan usaha dapat menjadi sumber pemasukan baru.

Dalam ramalan ini, keberuntungan Kerbau bukan datang secara tiba-tiba, melainkan dianggap sebagai buah dari konsistensi dan kesabaran mereka dalam menjalani proses.

Jika mampu mempertahankan kebiasaan positif serta mengelola hasil yang diperoleh dengan bijak, kondisi ekonomi mereka diyakini bisa menjadi semakin kuat.

2. Shio Macan Shio Macan memiliki karakter berani, percaya diri, dan penuh semangat. Mereka juga dikenal tidak takut mengambil keputusan ketika melihat peluang yang menjanjikan.