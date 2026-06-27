Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.00 WIB

Siap-Siap Kaget! 7 Shio Ini Diprediksi Mendadak Kebanjiran Rezeki Besar Dalam Waktu Dekat

Ilustrasi shio yang akan kebanjiran rezeki besar. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan kebanjiran rezeki besar. (Magnific)

JawaPos.Com - Momen keberuntungan sering kali datang ketika kerja keras, ketekunan, dan peluang berjalan beriringan. 

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang berbeda-beda. 

Ketika memasuki fase yang dinilai positif, sebagian shio disebut memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh peningkatan penghasilan, kemajuan karier, hingga peluang usaha yang menjanjikan.

Prediksi ini tentu bukan jaminan mutlak mengenai masa depan. Namun, banyak orang menjadikannya sebagai penyemangat untuk terus berusaha dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. 

Selama disikapi secara bijak, ramalan shio dapat menjadi motivasi agar semakin optimis dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari kanal Youtube cs geteda, inilah tujuh shio yang diprediksi berpotensi mendadak kebanjiran rezeki besar dalam waktu dekat.

1. Shio Naga

Shio Naga diprediksi memasuki periode yang penuh peluang menguntungkan. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
5 Shio yang Diprediksi Mendapat Isyarat Keberuntungan Lewat Mimpi dan Rezeki Tak Terduga - Image
Zodiak

5 Shio yang Diprediksi Mendapat Isyarat Keberuntungan Lewat Mimpi dan Rezeki Tak Terduga

Minggu, 28 Juni 2026 | 03.40 WIB

Banjir Rezeki di Pertengahan Tahun 2026, 3 Zodiak Ini Bakal Alami Keberuntungan Ekonomi dan Dompet Tebal Terus - Image
Zodiak

Banjir Rezeki di Pertengahan Tahun 2026, 3 Zodiak Ini Bakal Alami Keberuntungan Ekonomi dan Dompet Tebal Terus

Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.32 WIB

3 Shio yang Sepanjang Tahun 2026 Diramal Terima Banyak Uang, Rezeki Mengalir bak Datang Sendiri! - Image
Zodiak

3 Shio yang Sepanjang Tahun 2026 Diramal Terima Banyak Uang, Rezeki Mengalir bak Datang Sendiri!

Sabtu, 27 Juni 2026 | 02.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

3

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

8

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore