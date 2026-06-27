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Muhammad Rais Raya
Minggu, 28 Juni 2026 | 03.30 WIB

3 Shio yang Harapannya Jadi Kenyataan di Bulan Juni 2026, Satu Per Satu Hal Indah Terwujud di Tahun Kuda Api

Shio yang diramalkan harapannya bisa jadi kenyataan di bulan Juni 2026 saat satu per satu hal indah terwujud di tahun kuda api. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan harapannya bisa jadi kenyataan di bulan Juni 2026 saat satu per satu hal indah terwujud di tahun kuda api. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, bulan Juni 2026 ini akan jadi periode yang tak terlupakan bagi sebagian orang.

Di pertengahan tahun kuda api ini, mimpi atau harapan dari seseorang dimungkinkan terwujud menjadi kenyataan.

Kehokian dikatakan membuat segalanya menjadi mungkin, termasuk cita-cita atau angan dari seseorang yang akhirnya bisa digapai.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan harapannya bisa jadi kenyataan di bulan Juni 2026 saat satu per satu hal indah terwujud di tahun kuda api. 

1. Shio Kerbau

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio kerbau dimungkinkan mewujudkan harapannya di tahun 2026 ini.

Astrolog meramalkan, mereka memperoleh satu momen dan kesempatan yang akhirnya bisa mendekatkan atau malahan menggapai mimpi yang dipunya.

Hoki tahun kuda api diyakini hadir mendekat pada hidup mereka sehingga banyak kemudahan yang dirasakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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