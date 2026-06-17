3 Zodiak yang Selalu Mematahkan Harapannya Sendiri, Perlu Memahami Tidak Ada Kisah Cinta yang Sempurna Seperti di Drama Korea

Ilustrasi sakit Hati/Freepik
JawaPos.com-Tiga zodiak ini perlu menyadari bahwa tidak ada kisah cinta yang sempurna.
Dalam setiap hubungan selalu ada tantangan yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak.
Kisah cinta sesungguhnya bukanlah hubungan yang berjalan sesuai keinginan, melainkan kemampuan untuk tetap bertahan pada pilihan dan melewati rintangan bersama.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (17/6) berikut tiga zodiak yang perlu memahami tidak ada kisah cinta yang sempurna, jika mereka tidak ingin patah hati untuk kesekian kalinya.
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Pisces
Pisces sering kali menolak kenyataan dan terus berharap tanpa batas. Mereka berulang kali mematahkan hati mereka sendiri. Pisces perlu belajar menerima bahwa terkadang orang yang mereka cintai tidak akan membalas perasaan mereka. Impian mereka cenderung lebih besar dan tidak bisa memikirkan alasan mengapa harapan tersebut tidak akan terwujud.
Aries
Aries cenderung menerjang apa pun yang menarik perhatian mereka tanpa banyak berpikir. Satu-satunya hal yang mereka perhatikan adalah perasaan kuat yang mereka anggap sebagai tanda takdir. Aries perlu belajar melambat dan memikirkan segala sesuatu dengan matang sebelum bertindak atau menaruh seluruh harapan mereka pada seseorang.
Capricorn
Capricorn terlalu ambisius dan memiliki terlalu banyak tujuan untuk menghabiskan waktu dengan hubungan yang mereka anggap tidak memiliki masa depan. Capricorn sering merasa kecewa dan patah hati. Capricorn untuk menyadari bahwa mereka tidak akan pernah menemukan orang yang sempurna.
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