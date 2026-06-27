Efek Magis Venus di Leo: 4 Zodiak Ini Diprediksi Banjir Cuan dan Komitmen Setia

JawaPos.com - Kombinasi keberuntungan materi dan kebahagiaan hubungan emosional diprediksi akan menghampiri sejumlah orang dalam waktu dekat. Pengaruh pergerakan planet cinta dan kemakmuran, Venus, yang tengah berada di rasi bintang Leo hingga 9 Juli 2026, membawa dampak luar biasa bagi kondisi finansial serta kehidupan sosial kita.

Dikutip dari Your Tango, pakar astrologi ternama, Abigail Rose-Remmer, mengatakan, transit kosmik yang dikenal "sangat berani" ini menjadi pemicu utama lahirnya hal-hal hebat yang menguntungkan dompet sekaligus mempererat hubungan. Sejak bermigrasi dari Cancer ke zodiak elemen api yang penuh gairah ini pada pertengahan Juni, energi Venus sukses membuat banyak orang merasa lebih diperhatikan, dicintai, dan dihargai.

Bagi empat zodiak terpilih, periode emas ini adalah momentum langka untuk menikmati kedalaman hubungan emosional yang tulus sekaligus menyaksikan grafik keuangan mereka tumbuh melesat. Keberanian untuk menunjukkan pesona diri menjadi kunci utama dalam menjemput kelimpahan ini.

Leo: Menjadi Magnet Rezeki dan Pusat Perhatian di Tempat Kerja Bagi Anda yang lahir di bawah naungan zodiak Leo, bersiaplah karena alam semesta sedang menempatkan Anda sebagai bintang utama. Kehadiran Venus di zodiak Anda secara otomatis memancarkan aura pemikat yang membuat Anda sangat magnetis dan menarik perhatian ke mana pun Anda melangkah.

"Ini jelas akan sangat luar biasa bagi pemilik planet Leo," ungkap Abigail Rose-Remmer dalam analisis astrologinya. Daya tarik yang meluap-luap ini tidak hanya membuat Anda dikagumi dalam lingkaran pertemanan, tetapi juga membuka jalan lebar bagi kesuksesan karier di kantor.

Bakat dan kerja keras Anda yang selama ini kurang terlihat kini akan bersinar terang di mata para atasan, membuka peluang promosi atau bonus besar. Di sektor asmara, bersiaplah menerima kejutan romantis yang mendalam serta pembuktian kesetiaan yang luar biasa dari pasangan Anda.

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