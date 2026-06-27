Ramalan Zodiak Taurus 27 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Seorang teman dekat atau anggota keluarga zodiak taurus mungkin sedang mengalami masalah keuangan. Manfaatkan kepekaan yang baik untuk memahami situasi dan membantu mereka untuk memperbaikinya.

Kemungkinan besar, taurus merasa sangat peka terhadap kebutuhan orang lain hari ini. Cobalah memberikan bantuan yang berharga kepada orang lain yang mungkin membutuhkan wawasan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Jika zodiak taurus berencana melamar pasangan, hari ini tepat untuk melakukannya karena kemungkinan besar akan diterima. Terkait karir, rekan kerja dan atasan cukup senang dengan taurus karena kehadiran taurus sudah terasa.

Sementara itu, lakukan teknik meditasi dan minum susu hangat sebelum tidur agar taurus mampu tidur lebih nyenyak. Terkait keuangan, taurus perlu berhati-hati karena seseorang yang dikenal mungkin mencoba mempermainkan taurus.

Cinta Taurus

Taurus dan pasangan sedang terhubung sempurna, dan ini adalah saat terbahagia bagi taurus. Oleh karena itu, jika berencana melamar pasangan, hari ini tepat untuk melakukannya.

Kemungkinan besar, lamaran taurus akan diterima hari ini. Ambil kesempatan itu hari ini, dan taurus senang telah melakukannya.