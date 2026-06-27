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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 27 Juni 2026 | 16.54 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 27 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari pencerahan bagi zodiak gemini. Gemini akan menganggap diri sendir8 sebagai salah satu orang yang paling dermawan dengan sumber daya yang dimiliki. 

Saat ini, gemini akan senang berbagi keberuntungan dengan orang-orang yang kurang beruntung. Seseorang akan diberkati oleh keberuntungan yang gemini miliki. 

Luangkan waktu dan sadari betapa indahnya perasaan gemini ketika berbagi kebaikan dan kasih sayang dengan orang lain. Pertahankan kerendahan hati dan kebaikan itu selamanya. Cobalah selalu bermurah hati kepada orang-orang di sekitar.

Hari ini, zodiak cancer diliputi oleh berbagai emosi yang bertentangan. Hindari perubahan suasana hati meskipun tampaknya sulit. Berusahalah untuk tetap menyenangkan sepanjang hari. 

Lakukan sesuatu yang disukai, seperti bernyanyi atau menari mengikuti musik, membaca, atau bertemu kembali dengan teman-teman lama.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini dan pasangan perlu memecah kebosanan dan memberi sesuatu untuk dibicarakan kembali. Terkait karir, gemini akan menerima kabar baik mengenai lamaran pekerjaan yang diidam-idamkan hari ini.

Sementara itu, cobalah melepaskan stres pada siang hari atau sebelum tidur agar waktu tidur gemini tidak terganggu. Terkait keuangan, gemini perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi investasi yang berisiko dengan cermat.

Cinta Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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