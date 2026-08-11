Bikin Beruntung! 5 Zodiak Perempuan yang Konon Jadi Pembawa Rezeki

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan energi yang berbeda. Ada yang dikenal berani, penuh ambisi, komunikatif, hingga sangat intuitif.

Menariknya, beberapa zodiak perempuan disebut mempunyai aura positif yang bukan hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga dapat memberikan pengaruh baik kepada orang-orang di sekitarnya.

Mereka dianggap memiliki kemampuan alami dalam menarik peluang, membangun hubungan positif, serta menghadirkan suasana optimistis. Karena itu, keberadaan mereka kerap diasosiasikan dengan keberuntungan dan datangnya berbagai kesempatan baik.

Meski merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan kepastian tentang masa depan, ramalan seperti ini tetap menarik untuk disimak.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak perempuan yang dipercaya menjadi pembawa keberuntungan dan rezeki bagi orang-orang di sekitarnya.

1. Pisces Perempuan Pisces dikenal memiliki kepekaan emosional dan intuisi yang kuat. Mereka biasanya mudah memahami perasaan orang lain bahkan tanpa banyak penjelasan.

Sifat penuh empati tersebut membuat Pisces dipercaya mampu menciptakan energi positif di lingkungannya. Mereka juga memiliki imajinasi dan kreativitas tinggi yang sering membantu menemukan ide atau peluang baru.

Bagi orang-orang terdekat, kehadiran Pisces dapat memberikan rasa nyaman sekaligus dorongan untuk melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang lebih positif.

2. Leo Perempuan Leo identik dengan rasa percaya diri, karisma, dan kemampuan memimpin. Mereka tidak ragu menunjukkan kemampuan ketika melihat peluang untuk berkembang.