7 Weton Ini Diyakini Mampu Mengubah Nasib dari Keterbatasan Menuju Kehidupan yang Mapan

JawaPos.Com - Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu dimulai dari kondisi yang ideal.

Sebagian harus menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi, minimnya peluang, atau tantangan yang datang silih berganti sejak usia muda.

Namun dalam banyak kisah kehidupan, justru mereka yang terbiasa menghadapi kesulitan sering kali tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan mampu mencapai kesuksesan yang mengagumkan.

Dalam tradisi primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemampuan untuk bangkit dari keadaan sulit.

Mereka dikenal tidak mudah menyerah, memiliki semangat juang tinggi, serta mampu melihat peluang di tengah keterbatasan.

Karena sifat-sifat tersebut, weton-weton ini sering dikaitkan dengan perjalanan hidup yang berawal sederhana tetapi berakhir dengan kemapanan.

Perlu dipahami bahwa pembahasan weton merupakan bagian dari warisan budaya Jawa yang bersifat tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian.