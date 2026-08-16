9 Kebiasaan yang Sering Terbawa hingga Dewasa pada Orang yang Tumbuh dalam Keterbatasan

tanda kebiasaan orang yang tumbuh dalam kemiskinan kata Psikologi. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Kondisi ekonomi selama masa kanak-kanak dapat meninggalkan pengalaman yang membekas hingga seseorang beranjak dewasa.
Dalam psikologi, perilaku seseorang tidak berdiri sendiri. Cara menghadapi uang, makanan, kebutuhan sehari-hari, maupun hubungan dengan orang lain dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah dilalui.
Seseorang yang tumbuh dalam kondisi serba terbatas, misalnya, mungkin mengembangkan kebiasaan tertentu sebagai cara untuk menciptakan rasa aman dan mengantisipasi kemungkinan kekurangan.
Menariknya, kebiasaan tersebut terkadang tetap bertahan meskipun kondisi ekonomi sudah jauh lebih baik.
Baca Juga:Bukan Sekadar Pelukan, 7 Pola Perilaku Ini Bisa Berkaitan dengan Minimnya Kasih Sayang di Masa Kecil
Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang pernah mengalami kemiskinan akan menunjukkan pola yang sama. Kebiasaan manusia dipengaruhi banyak faktor, termasuk lingkungan, kepribadian, pengalaman, dan kondisi kehidupannya saat ini.
Dilansir dari Geediting.com, berikut sejumlah kebiasaan yang dapat dikaitkan dengan pengalaman tumbuh dalam keterbatasan ekonomi.
Sebagian orang terbiasa menyimpan benda-benda yang sebenarnya jarang digunakan.
Kantong belanja, wadah bekas, kardus, kabel lama, hingga berbagai barang kecil bisa tetap disimpan dengan alasan suatu saat mungkin diperlukan.
Kebiasaan tersebut dapat muncul karena pengalaman hidup yang mengajarkan bahwa mendapatkan barang pengganti tidak selalu mudah.
Karena itu, menyimpan sesuatu dapat memberikan rasa aman. Barang yang bagi orang lain terlihat tidak berguna mungkin memiliki nilai tersendiri bagi seseorang yang terbiasa hidup hemat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa