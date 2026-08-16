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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.17 WIB

9 Kebiasaan yang Sering Terbawa hingga Dewasa pada Orang yang Tumbuh dalam Keterbatasan

tanda kebiasaan orang yang tumbuh dalam kemiskinan kata Psikologi. (Freepik/ jcomp) - Image

tanda kebiasaan orang yang tumbuh dalam kemiskinan kata Psikologi. (Freepik/ jcomp)

JawaPos.com – Kondisi ekonomi selama masa kanak-kanak dapat meninggalkan pengalaman yang membekas hingga seseorang beranjak dewasa.

Dalam psikologi, perilaku seseorang tidak berdiri sendiri. Cara menghadapi uang, makanan, kebutuhan sehari-hari, maupun hubungan dengan orang lain dapat dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah dilalui.

Seseorang yang tumbuh dalam kondisi serba terbatas, misalnya, mungkin mengembangkan kebiasaan tertentu sebagai cara untuk menciptakan rasa aman dan mengantisipasi kemungkinan kekurangan.

Menariknya, kebiasaan tersebut terkadang tetap bertahan meskipun kondisi ekonomi sudah jauh lebih baik.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang pernah mengalami kemiskinan akan menunjukkan pola yang sama. Kebiasaan manusia dipengaruhi banyak faktor, termasuk lingkungan, kepribadian, pengalaman, dan kondisi kehidupannya saat ini.

Dilansir dari Geediting.com, berikut sejumlah kebiasaan yang dapat dikaitkan dengan pengalaman tumbuh dalam keterbatasan ekonomi.

1. Gemar Menyimpan Barang yang Dianggap Masih Berguna

Sebagian orang terbiasa menyimpan benda-benda yang sebenarnya jarang digunakan.

Kantong belanja, wadah bekas, kardus, kabel lama, hingga berbagai barang kecil bisa tetap disimpan dengan alasan suatu saat mungkin diperlukan.

Kebiasaan tersebut dapat muncul karena pengalaman hidup yang mengajarkan bahwa mendapatkan barang pengganti tidak selalu mudah.

Karena itu, menyimpan sesuatu dapat memberikan rasa aman. Barang yang bagi orang lain terlihat tidak berguna mungkin memiliki nilai tersendiri bagi seseorang yang terbiasa hidup hemat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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