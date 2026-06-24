Ramalan Zodiak Besok Kamis 25 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. (Freepik)
JawaPos.com – Bagi Leo, momen-momen istimewa muncul, membangkitkan romantisme dan menarik pengakuan di tempat kerja.
Sama halnya dengan Scorpio, kemitraan akan bersinar saat menemukan titik temu dalam cinta dan kolaborasi.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Kamis 25 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)
Momen-momen istimewa muncul, membangkitkan romantisme dan menarik pengakuan di tempat kerja.
Secara finansial, ide kreatif dapat menambah keceriaan pada anggaran Anda.
Manfaatkan tawa untuk meredakan ketegangan kesehatan.
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