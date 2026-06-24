24 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan membawa energi yang cukup positif bagi Scorpio. Keberuntungan kecil yang datang secara bertahap mampu memberikan semangat baru dan membuat suasana hati menjadi lebih baik.

Dukungan dari keluarga, khususnya sosok ayah atau figur yang dihormati, dapat memberikan rasa tenang dan kebahagiaan bagi Scorpio. Selain itu, aktivitas yang berkaitan dengan spiritualitas atau perjalanan batin juga berpotensi menghadirkan kepuasan dan ketenangan dalam diri.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Rabu (24/6), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini menjadi waktu yang cukup baik untuk menemukan keseimbangan dalam hidup. Berbagai hal yang Anda jalani terasa lebih ringan berkat dukungan orang-orang terdekat dan sikap optimistis yang Anda miliki. Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan diri atau spiritual dapat memberikan ketenangan serta membantu Anda melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang lebih positif.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara berjalan cukup harmonis berkat sikap ramah dan penuh pengertian yang Anda tunjukkan kepada pasangan. Komunikasi yang hangat akan membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman.