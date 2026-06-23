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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 21.39 WIB

Sering Tidak Sportif, 5 Zodiak Ini Paling Sulit Minta Maaf apabila Melakukan Kesalahan

Ilustrasi seseorang yang ogah minta maaf. (Freepik/Wavebreak Media) - Image

Ilustrasi seseorang yang ogah minta maaf. (Freepik/Wavebreak Media)

JawaPos.com – Setiap orang pasti pernah berada dalam situasi ketika harus meminta maaf setelah melakukan kesalahan.

Namun, bagi sebagian orang, mengucapkan kata maaf yang sederhana justru bisa terasa cukup sulit dan membutuhkan usaha tersendiri.

Dalam astrologi, karakter zodiak sering dikaitkan dengan kecenderungan seseorang dalam bersikap, termasuk dalam hal mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Mengutip Parent From Heart, terdapat beberapa zodiak yang disebut-sebut paling kesulitan untuk melakukannya.

1. Aries

Aries dikenal karena sifatnya yang dinamis dan tegas. Mereka percaya diri, berani, dan tidak takut.

Namun, di balik sifat-sifat yang mengagumkan ini, ada sedikit kendala yakni mereka merasa cukup sulit untuk meminta maaf.

Kebutuhan untuk menjadi nomor satu terkadang dapat mengaburkan penilaian dan membuat mereka sulit mengakui kesalahan.

Bagi seorang Aries, meminta maaf bukanlah hal yang wajar.

2. Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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