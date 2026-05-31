10 Hal yang Membuat Orang Kaya Selalu Dipuji Banyak Orang, Tetapi Diremehkan Saat Dilakukan oleh Orang yang Tidak Punya Uang

JawaPos.Com - Pandangan masyarakat terhadap seseorang sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang mereka lakukan, tetapi juga oleh siapa yang melakukannya.

Dalam banyak situasi, tindakan yang sama bisa mendapatkan penilaian yang sangat berbeda hanya karena kondisi finansial orang yang melakukannya tidak sama.

Fenomena ini terjadi hampir di semua lingkungan sosial. Ketika seseorang yang kaya melakukan sesuatu, banyak orang melihatnya sebagai tanda kecerdasan, keberanian, atau visi besar.

Namun ketika tindakan yang sama dilakukan oleh seseorang yang kondisi ekonominya biasa saja, respons yang muncul sering kali berbeda.

Tidak jarang mereka dianggap terlalu berani, tidak realistis, atau bahkan sekadar mencari perhatian.

Psikologi sosial menyebut fenomena ini sebagai efek status, yaitu kecenderungan manusia memberikan penilaian yang lebih positif kepada individu yang dianggap memiliki kedudukan atau kekayaan lebih tinggi.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh hal yang sering dipuji ketika dilakukan orang kaya, tetapi justru diremehkan saat dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki banyak uang.

1. Berani Mengambil Risiko Besar

Ketika seorang pengusaha kaya memutuskan membuka bisnis baru atau masuk ke bidang yang belum pernah dicoba, banyak orang menyebutnya sebagai sosok visioner yang berani mengambil peluang.

Keputusan tersebut sering dianggap sebagai bukti keberanian dan kecerdasan dalam melihat masa depan.

Namun ketika seseorang yang kondisi finansialnya pas-pasan mengambil langkah serupa, tidak sedikit yang justru meragukannya.

Mereka dianggap terlalu nekat, tidak tahu diri, atau mengambil risiko yang tidak perlu.

Padahal tindakan yang dilakukan sebenarnya sama, yaitu mencoba sesuatu yang baru demi mendapatkan hasil yang lebih baik.

Perbedaan penilaian ini sering muncul karena masyarakat lebih percaya bahwa orang kaya memiliki kemampuan untuk berhasil, sementara orang biasa harus membuktikannya terlebih dahulu.