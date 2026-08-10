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Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 23.02 WIB

Rezeki Ikut Mengalir, 5 Zodiak Perempuan Ini Dipercaya Jadi Pembawa Keberuntungan

ilustrasi zodiak perempuan pembawa keberuntungan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak perempuan pembawa keberuntungan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan energi yang berbeda. Ada yang dikenal penuh ambisi, ada pula yang dianggap membawa suasana positif ke lingkungan sekitarnya.

Menariknya, beberapa zodiak perempuan dipercaya mempunyai aura keberuntungan yang kuat. Kehadiran mereka disebut tidak hanya membawa hal-hal baik untuk diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekelilingnya.

Sifat optimistis, kemampuan beradaptasi, hingga cara mereka membangun hubungan dengan orang lain dipercaya menjadi alasan mengapa perempuan dengan zodiak tertentu kerap dianggap sebagai pembawa hoki.

Bahkan, keberuntungan tersebut dalam kepercayaan astrologi seolah dapat "menular" kepada pasangan, keluarga, teman, maupun rekan kerja.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak perempuan yang dipercaya memiliki aura pembawa keberuntungan dan rezeki bagi orang-orang di sekitarnya.

1. Pisces

Perempuan berzodiak Pisces dikenal memiliki intuisi kuat dan tingkat empati yang tinggi. Mereka cenderung mudah memahami perasaan orang lain tanpa harus selalu dijelaskan secara langsung.

Sifat sensitif tersebut membuat Pisces sering dianggap memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mereka juga dikenal imajinatif dan kreatif sehingga mampu menghadirkan suasana yang lebih menyenangkan dalam lingkungan sosial.

Dalam astrologi, karakter tersebut dipercaya membuat perempuan Pisces mudah menarik energi positif. Kehadirannya bahkan dianggap dapat memberikan semangat baru bagi orang-orang yang sedang menghadapi persoalan.

Sisi penuh kasih dan kepedulian yang dimiliki Pisces juga membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka.

2. Leo

Perempuan Leo dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi dan kepribadian yang kuat. Mereka tidak mudah ragu ketika harus mengambil keputusan serta cenderung berani menunjukkan kemampuan yang dimiliki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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