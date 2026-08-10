Rezekinya Disebut Melimpah, 4 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Hidup Bak Seorang Raja

Weton punya takdir takdir agung hidup makmur bak raja kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, watak, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.
Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter istimewa yang berkaitan dengan kewibawaan, kepemimpinan, dan kelancaran rezeki.
Ada pula kepercayaan bahwa beberapa kombinasi hari dan pasaran memiliki neptu tertentu yang membuat pemiliknya dianggap mempunyai peluang hidup makmur serta disegani banyak orang.
Karena itu, weton-weton tersebut sering digambarkan memiliki aura seperti seorang raja. Bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga karena sikap, ketegasan, dan kemampuan memengaruhi lingkungan di sekitarnya.
Namun, pandangan mengenai weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa. Kondisi ekonomi maupun keberhasilan seseorang dalam kehidupan nyata tentu tetap dipengaruhi usaha, kesempatan, pilihan, dan berbagai faktor lainnya.
Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, berikut empat weton yang dipercaya mempunyai karakter dan jalan kehidupan makmur bak raja menurut Primbon Jawa.
Sabtu Legi merupakan perpaduan hari Sabtu dengan pasaran Legi yang dalam kepercayaan Jawa dianggap menghasilkan karakter kuat sekaligus memiliki sisi lembut.
Pemilik weton ini konon tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara. Justru ketenangan mereka disebut mampu menciptakan kesan berwibawa sehingga orang lain cenderung menghormati keberadaannya.
Mereka juga dipercaya mempunyai intuisi yang baik ketika menghadapi berbagai persoalan. Saat keadaan menjadi rumit, Sabtu Legi disebut mampu menjaga kepala tetap dingin dan menentukan langkah dengan penuh pertimbangan.
Karakter tersebut membuat mereka kerap dipercaya menjadi pemimpin atau tempat meminta pendapat. Bukan karena memaksakan kehendak, melainkan karena sikap konsisten dan rasa tanggung jawab yang dimiliki.
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