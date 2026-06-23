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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 23 Juni 2026 | 16.47 WIB

5 Weton Rajin Sedekah Terbebas dari Kemiskinan dan Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

Weton rajin sedekah bebas dari kemiskinan dan rezeki berlimpah menurut primbon jawa./Magnific/ partystock - Image

Weton rajin sedekah bebas dari kemiskinan dan rezeki berlimpah menurut primbon jawa./Magnific/ partystock

JawaPos.com – Menurut primbon Jawa, terdapat lima weton yang dikenal rajin bersedekah dan diramalkan terbebas dari kemiskinan sepanjang hidupnya.

Kebiasaan bersedekah yang menjadi karakter alami kelima weton ini dipercaya menjadi pintu utama datangnya rezeki berlimpah.

Primbon Jawa mencatat bahwa setiap harta yang disedekahkan oleh weton ini akan kembali berlipat ganda sebagai balasan kebaikan hati.

Karakter dermawan dan suka menolong yang tertanam pada setiap weton menjadikan mereka selalu dinaungi keberuntungan dan kemakmuran.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Senin (22/6), lima weton rajin sedekah bebas dari kemiskinan dan rezeki berlimpah menurut primbon jawa.

1. Rabu Pahing

Weton Rabu Pahing berneptu 16 dan dikenal memiliki watak tenang, suka menolong, mulia hatinya, dan sangat sederhana dalam keseharian.

Kemampuan bergaul yang sangat baik menjadikan weton ini memiliki jaringan pertemanan yang sangat luas di berbagai lingkungan.

Sifat baik, ikhlas, dan selalu beruntung bahkan dalam situasi sulit menjadikan weton ini terus dipayungi keberuntungan rezeki.

Kebaikan hati yang konsisten inilah yang menjadi alasan utama mengapa weton ini selalu terbebas dari jerat kemiskinan.

Editor: Hanny Suwindari
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