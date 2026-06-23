5 Weton Rajin Sedekah Terbebas dari Kemiskinan dan Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

Weton rajin sedekah bebas dari kemiskinan dan rezeki berlimpah menurut primbon jawa./Magnific/ partystock
JawaPos.com – Menurut primbon Jawa, terdapat lima weton yang dikenal rajin bersedekah dan diramalkan terbebas dari kemiskinan sepanjang hidupnya.
Kebiasaan bersedekah yang menjadi karakter alami kelima weton ini dipercaya menjadi pintu utama datangnya rezeki berlimpah.
Primbon Jawa mencatat bahwa setiap harta yang disedekahkan oleh weton ini akan kembali berlipat ganda sebagai balasan kebaikan hati.
Karakter dermawan dan suka menolong yang tertanam pada setiap weton menjadikan mereka selalu dinaungi keberuntungan dan kemakmuran.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Senin (22/6), lima weton rajin sedekah bebas dari kemiskinan dan rezeki berlimpah menurut primbon jawa.
1. Rabu Pahing
Weton Rabu Pahing berneptu 16 dan dikenal memiliki watak tenang, suka menolong, mulia hatinya, dan sangat sederhana dalam keseharian.
Kemampuan bergaul yang sangat baik menjadikan weton ini memiliki jaringan pertemanan yang sangat luas di berbagai lingkungan.
Sifat baik, ikhlas, dan selalu beruntung bahkan dalam situasi sulit menjadikan weton ini terus dipayungi keberuntungan rezeki.
Kebaikan hati yang konsisten inilah yang menjadi alasan utama mengapa weton ini selalu terbebas dari jerat kemiskinan.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!