7 Weton Gemar Investasi Jadi Rezeki Mengalir dan Bahagia di Masa Tua Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat tujuh weton yang dikenal suka berinvestasi sejak muda dan diramalkan bahagia di masa tua.

Kebiasaan menyisihkan rezeki dan mengembangkan usaha sampingan menjadi karakter alami yang melekat kuat pada ketujuh weton ini.

Primbon Jawa mencatat bahwa rezeki mengalir terus-menerus bagi weton-weton ini sebagai buah dari ketekunan dan kedisiplinan finansial.

Karakter hemat, giat bekerja, dan gemar berinvestasi menjadikan ketujuh weton ini berpotensi menikmati kehidupan yang nyaman di hari tua.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Senin (22/6), tujuh weton gemar investasi jadi rezeki mengalir dan bahagia di masa tua menurut primbon jawa.

1. Sabtu Pon

Weton Sabtu Pon berneptu 16 dan dikenal sebagai sosok pemaaf, suka menolong, berhati mulia, dan mudah menularkan rezeki kepada orang lain.