5 Orang yang Sebaiknya Didahulukan dalam Sedekah Menurut Pitutur Jawa, Pembuka Jalan Rezeki dan Keberkahan Weton Legi

JawaPos.com - Sedekah selama ini sering dipahami sebagai tindakan memberi kepada mereka yang membutuhkan.

Namun dalam pandangan kearifan Jawa, sedekah memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar berbagi harta.

Sedekah dipandang sebagai sarana menumbuhkan keseimbangan batin, mempererat hubungan antarmanusia, serta membuka jalan keberkahan dalam kehidupan.

Bagi pemilik weton Legi, ajaran para sesepuh Jawa menyebutkan bahwa mereka memiliki karakter yang identik dengan kelembutan hati, rasa empati yang tinggi, dan kemampuan memahami perasaan orang lain.

Karakter tersebut dipercaya menjadi kekuatan yang dapat menghadirkan energi positif ketika diarahkan pada perbuatan baik yang tulus.

Menariknya, pitutur Jawa juga mengajarkan bahwa tidak semua sedekah memiliki dampak yang sama.

Ada beberapa golongan yang dianggap lebih utama untuk didahulukan karena hubungan emosional, sosial, dan spiritual yang kuat.

Berikut 5 golongan yang sering disebut sebagai pintu keberkahan bagi pemilik weton Legi dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Kamis (04/06).

1. Orang Tua, Sumber Doa yang Tidak Ternilai