Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Jumat, 5 Juni 2026 | 18.01 WIB

5 Orang yang Sebaiknya Didahulukan dalam Sedekah Menurut Pitutur Jawa, Pembuka Jalan Rezeki dan Keberkahan Weton Legi

Ilustrasi Weton (magnific) - Image

Ilustrasi Weton (magnific)

JawaPos.com - Sedekah selama ini sering dipahami sebagai tindakan memberi kepada mereka yang membutuhkan.

Namun dalam pandangan kearifan Jawa, sedekah memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar berbagi harta.

Sedekah dipandang sebagai sarana menumbuhkan keseimbangan batin, mempererat hubungan antarmanusia, serta membuka jalan keberkahan dalam kehidupan.

Bagi pemilik weton Legi, ajaran para sesepuh Jawa menyebutkan bahwa mereka memiliki karakter yang identik dengan kelembutan hati, rasa empati yang tinggi, dan kemampuan memahami perasaan orang lain.

Karakter tersebut dipercaya menjadi kekuatan yang dapat menghadirkan energi positif ketika diarahkan pada perbuatan baik yang tulus.

Menariknya, pitutur Jawa juga mengajarkan bahwa tidak semua sedekah memiliki dampak yang sama.

Ada beberapa golongan yang dianggap lebih utama untuk didahulukan karena hubungan emosional, sosial, dan spiritual yang kuat.

Berikut 5 golongan yang sering disebut sebagai pintu keberkahan bagi pemilik weton Legi dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Kamis (04/06).

1. Orang Tua, Sumber Doa yang Tidak Ternilai

Dalam berbagai petuah Jawa, orang tua menempati posisi paling utama dalam urusan bakti dan kepedulian.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Sedekah Gaib Weton Legi: Jalan Sunyi Leluhur yang Jarang Dibicarakan, Namun Diam-Diam Diyakini Mampu Mengubah Nasib dan Membuka Pintu Rezeki - Image
Zodiak

Sedekah Gaib Weton Legi: Jalan Sunyi Leluhur yang Jarang Dibicarakan, Namun Diam-Diam Diyakini Mampu Mengubah Nasib dan Membuka Pintu Rezeki

Kamis, 26 Maret 2026 | 14.14 WIB

Dahsyatnya Sedekah dan Memberi Makan Saat Berbuka: Rahasia Keberkahan Ramadhan yang Sering Terlewat - Image
Islami

Dahsyatnya Sedekah dan Memberi Makan Saat Berbuka: Rahasia Keberkahan Ramadhan yang Sering Terlewat

Jumat, 6 Februari 2026 | 15.37 WIB

Rahasia Amalan Sedekah Weton Wage Untuk Membuka Aliran Rezeki Agar Datang Bertubi-Tubi Setiap Hari - Image
Zodiak

Rahasia Amalan Sedekah Weton Wage Untuk Membuka Aliran Rezeki Agar Datang Bertubi-Tubi Setiap Hari

Selasa, 27 Januari 2026 | 18.42 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore