Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.19 WIB

10 Ucapan Ciri Khas Orang yang Kejam Secara Mental dan Emosional Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang yang kejam secara mental dan emosional menurut psikologi. (Magnific) - Image

Ucapan ciri khas orang yang kejam secara mental dan emosional menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa sikap kejam secara mental dan emosional sering muncul dari rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan.

Orang dengan sikap ini cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri dibanding memahami perasaan orang lain di sekitarnya.

Mereka tidak segan menggunakan ucapan kasar yang membuat orang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada  Senin (10/8), berikut sepuluh ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang kejam secara mental dan emosional.

1. "Kedengarannya itu masalahmu sendiri"

Orang yang kejam secara emosional cenderung tidak peduli terhadap perasaan orang lain di sekitarnya.

Mereka ingin selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap percakapan yang sedang berlangsung.

Ketika orang lain mencoba membicarakan masalahnya sendiri, kalimat ini sering diucapkan sebagai bentuk penolakan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
9 Ucapan Ciri Khas Orang yang Terlalu Peka terhadap Diri Sendiri Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ucapan Ciri Khas Orang yang Terlalu Peka terhadap Diri Sendiri Menurut Psikologi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.57 WIB

Punya Kekuatan Batin, 10 Weton Ini Disebut Memiliki Ucapan yang Berpengaruh - Image
Zodiak

Punya Kekuatan Batin, 10 Weton Ini Disebut Memiliki Ucapan yang Berpengaruh

Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.48 WIB

6 Ucapan Ciri Khas Pasangan dengan Ikatan Cinta yang Kuat Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Ucapan Ciri Khas Pasangan dengan Ikatan Cinta yang Kuat Menurut Psikologi

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore