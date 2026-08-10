10 Ucapan Ciri Khas Orang yang Kejam Secara Mental dan Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa sikap kejam secara mental dan emosional sering muncul dari rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan.

Orang dengan sikap ini cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri dibanding memahami perasaan orang lain di sekitarnya.

Mereka tidak segan menggunakan ucapan kasar yang membuat orang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (10/8), berikut sepuluh ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang kejam secara mental dan emosional.

1. "Kedengarannya itu masalahmu sendiri"

Orang yang kejam secara emosional cenderung tidak peduli terhadap perasaan orang lain di sekitarnya.

Mereka ingin selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap percakapan yang sedang berlangsung.