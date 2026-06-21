4 Shio Ini Pembawa Rezeki dan Harta bagi Keluarganya, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang diyakini memiliki keberuntungan finansial yang kuat dan mampu membawa kemakmuran bagi keluarganya. Mereka dianggap memiliki energi positif yang dapat menarik rezeki, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang terdekat.

Kemampuan bekerja keras, sikap tulus, serta kecerdasan dalam memanfaatkan kesempatan menjadi faktor yang dipercaya mendukung kesuksesan mereka. Karena itu, kehidupan mereka bersama keluarga diperkirakan akan dipenuhi kesejahteraan dan kelimpahan.

Tak sedikit yang memandang pemilik shio tersebut sebagai sosok yang membawa pengaruh baik, baik dalam bentuk kebahagiaan, kestabilan ekonomi, maupun kemakmuran bagi keluarga besar.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut memiliki potensi besar sebagai pembawa rezeki dan kekayaan bagi keluarga menurut astrologi Tionghoa.

1. Naga Shio Naga menjadi simbol kekuatan, keberanian dan keberuntungan yang melimpah dalam tradisi Tiongkok.

Mereka yang lahir di tahun Naga dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan finansial.

Orang bershio Naga memiliki kualitas kepemimpinan alami yang membantu mereka mengatasi tantangan dengan percaya diri.

Kepribadian yang kuat dan pantang menyerah merupakan karakteristik dominan yang melekat pada individu bershio Naga.

Ketika dihadapkan dengan situasi sulit, mereka mampu mengubahnya menjadi peluang yang menguntungkan bagi keluarga.