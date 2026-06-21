6 Weton Tibo Mulyo Dipayungi Dewi Fortuna Banjir Rezeki dan Hidup Bahagia Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah tibo mulyo untuk menyebut weton-weton yang diprediksi akan mendapatkan kebahagiaan berlimpah dan banjir rezeki dalam hidupnya.

Enam weton ini disebut dipayungi Dewi Fortuna sehingga keberuntungan terus mengalir dan kehidupan susah perlahan berubah menjadi penuh kemudahan.

Meski awalnya masuk kategori tibo loro atau melewati masa sulit, keenam weton dalam primbon Jawa ini pada akhirnya ditakdirkan mencapai tibo mulyo.

Keistimewaan keenam weton ini tidak hanya soal banjir rezeki, tetapi juga mencakup wibawa, kepemimpinan, dan daya pikat sosial yang membuat orang-orang di sekitar mereka kagum.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Minggu (21/6), enam weton tibo mulyo dipayungi dewi fortuna banjir rezeki dan hidup bahagia menurut primbon jawa.

1. Sabtu legi

Weton Sabtu Legi memiliki neptu 14 dan dikenal memiliki karakter yang penuh pertentangan antara sisi tegas dan sisi manis dalam dirinya.

Sifat pandai bergaul dan berjiwa besar membuat weton ini mampu mengayomi orang-orang di sekitarnya dengan tulus.

Di sisi lain, ketegasannya yang menonjol membuat orang lain secara alami menaruh rasa hormat dan sungkan kepadanya.