Tibo Gedong! 8 Weton Balungan Gajah Ini Ditakdirkan Kaya Raya Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah tibo gedong atau balungan gajah untuk menyebut weton-weton yang dipercaya memiliki bakat istimewa menjadi kaya raya sejak lahir.

Dalam tradisi weton, delapan weton masuk dalam kategori tibo gedong yang diyakini kebal dari kemiskinan dan mampu menjadi pengayom bagi orang-orang di sekitarnya.

Primbon Jawa menyebut bahwa weton balungan gajah bukan hanya unggul dalam rezeki, tetapi juga memiliki derajat dan wibawa yang tinggi di lingkungan masyarakatnya.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Minggu (21/6), delapan weton tibo gedong balungan gajah yang kaya raya seumur hidup menurut primbon jawa.

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1. Minggu kliwon

Weton Minggu Kliwon memiliki neptu 13 dan dikenal berpandangan jauh ke depan dengan pembawaan ceria serta jarang bersedih.

Sifatnya yang penyabar, sopan, dan pandai menyusun kata-kata menjadi modal utama dalam membangun relasi bisnis yang luas dan menguntungkan.

Sikap hangat dan etika yang baik kepada semua orang di sekitarnya menjadi faktor penentu keberhasilan weton ini dalam bisnis maupun kehidupan sosial.

2. Senin pahing