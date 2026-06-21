Sederet 8 Weton Tibo Ratu dengan Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

weton Tibo Ratu dengan rezeki melimpah menurut primbon jawa../Magnific/ johnstocker
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah tibo ratu untuk menyebut weton-weton yang diyakini sebagai ratunya sugih dengan aliran rezeki yang tidak pernah surut.
Delapan weton masuk dalam kategori tibo ratu ini, masing-masing memiliki karakter dan keunggulan yang menjadi pintu masuk bagi rezeki melimpah dari berbagai arah.
Dalam tradisi weton, predikat tibo ratu bukan sekadar label, melainkan cerminan sifat bawaan yang membuat pemiliknya mampu mendatangkan kemakmuran sepanjang hidupnya.
Primbon Jawa tetap mengingatkan bahwa semua ramalan weton hanyalah panduan motivasi, bukan kepastian mutlak, karena rezeki sejati tetap bergantung pada usaha dan doa.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Minggu (21/6), delapan weton Tibo Ratu dengan rezeki melimpah menurut primbon jawa.
1. Sabtu pahing
Weton Sabtu Pahing adalah satu-satunya weton dengan neptu tertinggi yaitu 18, berada di bawah naungan lakune geni, macan ketawan, dan sumur sinaba.
Ketiga naungan tersebut membentuk karakter yang kuat, semangat tinggi, bijaksana, berjiwa kepemimpinan, namun juga memiliki emosi yang besar.
Kombinasi karakter itulah yang menempatkan Sabtu Pahing dalam golongan tibo ratu dengan rezeki yang diprediksi terus melambung tinggi seluas angkasa.
2. Minggu legi
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