6 Weton Disarankan Tidak Keluar Rumah di Malam 1 Suro 2026 Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Bulan Suro atau Muharram 2026 jatuh pada 17 Juni hingga 16 Juli 2026, dan menjadi momen penting dalam Primbon Jawa.

Berdasarkan kalender Jayabaya, tanggal 1 Suro bertepatan dengan hari Rabu Kliwon yang dihitung memiliki banyak pertanda buruk.

Dalam tradisi Kejawen, ada sejumlah weton yang dipercaya rentan menghadapi hari apes saat malam 1 Suro tiba.

Berikut enam weton yang sebaiknya menghindari keluar rumah di malam tersebut menurut perhitungan Primbon Jawa.

Dilansir dari akun YouTube Sabdaning Ratu pada Minggu (21/6), enam weton disarankan tidak keluar rumah di Malam 1 Suro 2026 menurut primbon jawa.

1. Senin Pon

Weton Senin Pon masuk daftar weton yang perlu berhati-hati saat malam 1 Suro tiba.

Perhitungan was tiga dari hari Senin Pon jatuh tepat di hari Rabu Kliwon, yakni malam 1 Suro.

Was adalah hitungan hari apes dalam Primbon Jawa yang menandai energi seseorang sedang melemah.