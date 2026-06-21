6 Weton Disarankan Tidak Keluar Rumah di Malam 1 Suro 2026 Menurut Primbon Jawa

Weton disarankan tidak keluar rumah di Malam 1 Suro 2026 menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Bulan Suro atau Muharram 2026 jatuh pada 17 Juni hingga 16 Juli 2026, dan menjadi momen penting dalam Primbon Jawa.
Berdasarkan kalender Jayabaya, tanggal 1 Suro bertepatan dengan hari Rabu Kliwon yang dihitung memiliki banyak pertanda buruk.
Dalam tradisi Kejawen, ada sejumlah weton yang dipercaya rentan menghadapi hari apes saat malam 1 Suro tiba.
Berikut enam weton yang sebaiknya menghindari keluar rumah di malam tersebut menurut perhitungan Primbon Jawa.
Dilansir dari akun YouTube Sabdaning Ratu pada Minggu (21/6), enam weton disarankan tidak keluar rumah di Malam 1 Suro 2026 menurut primbon jawa.
1. Senin Pon
Weton Senin Pon masuk daftar weton yang perlu berhati-hati saat malam 1 Suro tiba.
Perhitungan was tiga dari hari Senin Pon jatuh tepat di hari Rabu Kliwon, yakni malam 1 Suro.
Was adalah hitungan hari apes dalam Primbon Jawa yang menandai energi seseorang sedang melemah.
Meski tergolong ringan karena hanya terkena was kecil, weton ini tetap disarankan waspada dan berdiam di rumah.
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