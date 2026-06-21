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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 21 Juni 2026 | 18.13 WIB

Hati-hati Sengkolo, 5 Weton Ini Perlu Waspada Malam 1 Suro 2026 Menurut Primbon Jawa

Weton yang perlu waspada sengkolo Malam 1 Suro 2026 menurut primbon jawa / foto : Magnific/ freepik - Image

Weton yang perlu waspada sengkolo Malam 1 Suro 2026 menurut primbon jawa / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Malam 1 Suro 2026 dipercaya sebagai salah satu malam paling wingit dalam perhitungan primbon Jawa, menandai pergantian tahun Jawa 1960.

Pada malam tersebut, terdapat lima weton yang perlu waspada karena energi kelahirannya dinilai memiliki keselarasan sensitif dengan pusaran perubahan kosmis.

Kondisi ini membuat kelima weton rentan terhadap berbagai hambatan seperti rezeki yang seret, hubungan yang memanas, hingga munculnya sengkolo yang mengganggu.

Tradisi primbon Jawa mengajarkan sejumlah laku perlindungan diri agar malam 1 Suro tidak menjadi batu sandungan, melainkan momentum pembersihan dan kebangkitan.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Minggu (21/6), lima weton yang perlu waspada sengkolo Malam 1 Suro 2026 menurut primbon jawa.

1. Senin pon

Dalam perhitungan spiritual Jawa, malam 1 Suro 2026 dimulai tepat ketika energi weton Senin Pon menjadi gerbang masuk menuju Tahun Baru Jawa.

Pertemuan antara weton kelahiran dan waktu pergantian siklus kosmis ini dikenal sebagai fenomena tumbuk energi yang memberi tekanan batin lebih besar.

Pemilik weton ini dipercaya mengalami peningkatan sensitivitas batin selama beberapa hari menjelang dan sesudah malam 1 Suro berlangsung.

Hal-hal kecil terasa lebih mengganggu, perkataan orang lain lebih mudah menusuk perasaan, dan masalah sederhana bisa terlihat sangat rumit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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