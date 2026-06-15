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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.20 WIB

Gerbang Malam 1 Suro Dibuka! 5 Weton Ini Diimbau untuk Waspada Terhadap Datangnya Musibah

Ilustrasi weton yang harus waspada saat memasuki malam 1 suro (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang harus waspada saat memasuki malam 1 suro (Magnific)

JawaPos.com - Menurut kepercayaan Jawa kuno, malam 1 Suro merupakan salah satu momen yang paling sakral dalam tradisi Jawa. 

Bagi sebagian masyarakat Jawa, pergantian menuju 1 Suro tidak hanya menandai dimulainya tahun baru, tetapi juga dipercaya sebagai waktu ketika energi spiritual mengalami perubahan yang cukup kuat. 

Tak heran jika malam 1 Suro kerap dikaitkan dengan berbagai ritual, tirakat, introspeksi diri, hingga peringatan untuk lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam catatan primbon Jawa, Malam 1 Suro sering disebut sebagai periode ketika "gerbang energi" memasuki fase baru. 

Oleh karena itu, sejumlah weton dipercaya perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, emosional, hubungan sosial, maupun urusan pekerjaan dan keuangan. 

Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih menjadi bagian dari tradisi yang dijaga oleh sebagian masyarakat Jawa hingga saat ini.

Menurut perhitungan primbon, ada beberapa weton yang diprediksi akan menghadapi energi kurang selaras selama periode menjelang dan sesudah Malam 1Suro. 

Kondisi tersebut dipercaya dapat memicu munculnya hambatan, kesalahpahaman, keputusan yang kurang tepat, hingga berbagai situasi yang tidak diharapkan apabila tidak disikapi dengan bijak. 

Karena itu, pemilik weton-weton tertentu diimbau untuk lebih berhati-hati, menjaga ucapan, mengendalikan emosi, serta menghindari tindakan yang tergesa-gesa.

Perlu dipahami bahwa ramalan weton dalam primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat, sehingga sebaiknya disikapi sebagai bentuk refleksi dan kehati-hatian, bukan sebagai kepastian yang pasti terjadi. 

Editor: Candra Mega Sari
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