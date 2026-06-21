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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 21 Juni 2026 | 15.27 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Libra 21 hingga 27 Juni 2026: Keberuntungan Menguat, Karier dan Keuangan Makin Menjanjikan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kabar baik datang bagi Libra pada minggu 21-27 Juni 2026. Periode ini diprediksi membawa banyak momen membahagiakan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat dalam menjalani berbagai aktivitas.

Berbagai tujuan yang selama ini diupayakan berpeluang menunjukkan perkembangan positif, sehingga Libra dapat merasakan hasil dari kerja keras yang telah dilakukan.

Tidak hanya itu, minggu ini juga menjadi waktu yang tepat bagi Libra untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan masa depan.

Keberanian untuk melangkah dan memanfaatkan peluang yang ada dapat membuka jalan menuju perkembangan yang lebih baik.

Dengan sikap optimistis dan penuh keyakinan, Libra berpotensi menikmati kemajuan di berbagai aspek kehidupan.

Inilah ramalan zodiak Libra untuk minggu ini 21-27 Juni 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Libra diprediksi akan merasakan kepuasan yang lebih besar dibandingkan beberapa waktu terakhir.

Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga memberikan hasil yang memuaskan.

Selain itu, hubungan dengan atasan juga menunjukkan perkembangan positif.

Dukungan dan apresiasi dari pihak yang memiliki wewenang dapat menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan performa kerja. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kemampuan terbaik Anda.

2. Asmara

Kehidupan percintaan Libra minggu ini berada dalam suasana yang harmonis. Hubungan dengan pasangan dipenuhi komunikasi yang hangat dan saling pengertian.

Anda dan pasangan dapat berbagi cerita, pendapat, serta perasaan dengan lebih terbuka.

Pertukaran kata-kata yang menyenangkan akan membantu mempererat hubungan dan meningkatkan rasa kasih sayang satu sama lain.

Bagi Libra yang masih lajang, energi positif minggu ini juga dapat membuka peluang untuk menjalin kedekatan dengan seseorang yang menarik perhatian.

3. Keuangan

Dari sisi finansial, Libra diperkirakan menikmati kondisi keuangan yang cukup nyaman.

Keberuntungan tampak mendukung berbagai usaha yang dilakukan untuk memperoleh pemasukan tambahan.

Selain peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, kemampuan mengelola keuangan juga meningkat.

Hal ini memungkinkan Libra untuk menambah tabungan dan menjaga stabilitas finansial dengan lebih baik.

4. Kesehatan

Kesehatan Libra selama minggu ini berada dalam kondisi yang cukup baik. Pikiran yang positif dan suasana hati yang stabil memberikan pengaruh besar terhadap kebugaran tubuh secara keseluruhan.

Meski demikian, tetap penting untuk menjaga pola hidup sehat, mengatur waktu istirahat, dan melakukan aktivitas fisik ringan agar kondisi tubuh tetap prima sepanjang minggu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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