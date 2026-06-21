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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 21 Juni 2026 | 15.21 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Taurus 21 hingga 27 Juni 2026: Tantangan Pekerjaan Meningkat, Hindari Keputusan Besar

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Minggu ini, Taurus diperkirakan perlu bekerja lebih keras untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berbagai tanggung jawab yang datang secara bersamaan bisa membuat Anda merasa tertekan.

Karena itu, kemampuan mengendalikan emosi dan menjaga ketenangan akan menjadi kunci utama agar segala urusan dapat berjalan lebih lancar.

Periode 21-27 Juni 2026 juga mengingatkan Taurus untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan penting.

Beberapa situasi mungkin tidak berjalan sesuai harapan, tetapi menerima keadaan dengan sikap yang lebih tenang akan membantu Anda menemukan solusi yang tepat.

Fokuslah pada langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan saat ini sambil menunggu waktu yang lebih baik untuk membuat keputusan besar.

Inilah ramalan lengkap zodiak Taurus pada 21-27 Juni 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Taurus berpotensi menghadapi tekanan yang cukup tinggi.

Tugas yang menumpuk dan tenggat waktu yang ketat dapat membuat Anda kesulitan menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana.

Kondisi ini mungkin memicu rasa khawatir atau stres. Namun, jangan biarkan tekanan tersebut memengaruhi kualitas kerja Anda.

Mengatur prioritas dan bekerja secara bertahap akan membantu menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih efektif.

2. Asmara

Kehidupan percintaan Taurus minggu ini membutuhkan perhatian lebih. Hubungan dengan pasangan mungkin terasa kurang harmonis akibat persoalan keluarga yang ikut memengaruhi suasana hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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