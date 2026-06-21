Ramalan Zodiak Leo 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak Leo mungkin perlu sedikit memperlambat tempo setelah beberapa hari terakhir sangat sibuk. Sangat penting bagi Leo untuk mengambil pendekatan yang lebih tenang dan sensitif, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati.
Cobalah untuk menenangkan diri dan memusatkan pikiran. Alih-alih berpikir untuk menaklukkan seseorang, cobalah untuk sekadar bersantai dan menerima penghargaan serta kasih sayang mereka.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 21 Juni 2026.
Baca Juga:3 Zodiak yang Dapat Keberuntungan di Akhir Bulan Ini, Segala Urusan Dipermudah hingga Hidup Naik Pesat Selama Tahun 2026
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak Leo memiliki kesempatan untuk merasakan kehangatan dan berbagi cinta dengan pasangan. Terkait karir, bekerja keraslah, bersabar, dan jujurlah agar Leo mampu mengatasi tekanan kerja.
Sementara itu, minimalkan stres yang tidak perlu karena akan berdampak pada kesehatan Leo. Terkait keuangan, kasus hukum yang berkaitan dengan masalah properti atau sengketa yang panjang akan segera terselesaikan.
Cinta Leo
Hari ini adalah hari untuk merasakan kehangatan cinta pasangan dan berbagi hal yang sama dengannya. Aspek romantis hari ini sangat menguntungkan, jadi manfaatkan situasi ini sepenuhnya.
Pasangan akan menghargai ketahanan hubungan ini. Jika lajang, kemungkinan Leo akan menemukan bahwa cinta tampaknya mungkin terjadi.
Karir Leo
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa