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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 21 Juni 2026 | 13.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Leo mungkin perlu sedikit memperlambat tempo setelah beberapa hari terakhir sangat sibuk. Sangat penting bagi Leo untuk mengambil pendekatan yang lebih tenang dan sensitif, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati. 

Cobalah untuk menenangkan diri dan memusatkan pikiran. Alih-alih berpikir untuk menaklukkan seseorang, cobalah untuk sekadar bersantai dan menerima penghargaan serta kasih sayang mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 21 Juni 2026.


Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo memiliki kesempatan untuk merasakan kehangatan dan berbagi cinta dengan pasangan. Terkait karir, bekerja keraslah, bersabar, dan jujurlah ​​agar Leo mampu mengatasi tekanan kerja.

Sementara itu, minimalkan stres yang tidak perlu karena akan berdampak pada kesehatan Leo. Terkait keuangan, kasus hukum yang berkaitan dengan masalah properti atau sengketa yang panjang akan segera terselesaikan.

Cinta Leo

Hari ini adalah hari untuk merasakan kehangatan cinta pasangan dan berbagi hal yang sama dengannya. Aspek romantis hari ini sangat menguntungkan, jadi manfaatkan situasi ini sepenuhnya. 

Pasangan akan menghargai ketahanan hubungan ini. Jika lajang, kemungkinan Leo akan menemukan bahwa cinta tampaknya mungkin terjadi. 

Karir Leo

Editor: Candra Mega Sari
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