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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.39 WIB

Ramalan Zodiak Besok Minggu 21 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Uang mengalir dua arah, pertimbangkan untuk berinvestasi dalam pengalaman yang memperluas perspektif Libra.

Di sisi lain, bagi Scorpio periksa peluang finansial dengan cermat untuk menemukan jebakan tersembunyi sebelum mengambil keputusan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Minggu 21 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Besok adalah waktu yang tepat untuk tindakan berani dalam hal cinta, baik itu pujian yang tulus atau ajakan berpetualang.

Kepercayaan diri profesional menerangi jalan Anda, proyek atau tanggung jawab baru memungkinkan kreativitas Anda bersinar.

Waspadai pembelian impulsif yang didorong oleh kesombongan daripada kebutuhan.

Tubuh Anda mendambakan sinar matahari dan tawa, prioritaskan bermain dan pergaulan yang positif.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Editor: Hanny Suwindari
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