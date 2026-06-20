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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.42 WIB

Ramalan Zodiak Besok Minggu 21 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Sagitarius, evaluasi kembali prioritas keuangan dengan tujuan kebebasan di masa depan, bukan hanya kesenangan saat ini.

Sementara bagi Pisces pilihan yang hemat anggaran menawarkan keamanan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Minggu 21 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Rasa ingin tahu yang romantis mendorong Anda keluar dari zona nyaman, menjanjikan kegembiraan bagi mereka yang berhati terbuka.

Di tempat kerja, petualangan memanggil, mungkin dalam bentuk perjalanan, pelatihan, atau bertukar pikiran tentang pendekatan baru.

Evaluasi kembali prioritas keuangan dengan tujuan kebebasan di masa depan, bukan hanya kesenangan saat ini.

Gerakkan tubuh Anda dengan bebas, saatnya untuk melepaskan diri dari rutinitas.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)

Editor: Hanny Suwindari
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