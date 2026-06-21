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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 21 Juni 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini akan luar biasa untuk zodiak Taurus. Taurus akan merasakan kesejahteraan yang membuat merasa aman, bahwa semua kerja keras Taurus akhirnya mulai membuahkan hasil. 

Seolah-olah, Taurus telah mencapai tempat yang nyaman dalam perjalanan mendaki gunung. Ini adalah tempat istirahat yang akan memungkinkan Taurus untuk menarik napas sejenak. Manfaatkan kesempatan ini untuk bersantai dan memulihkan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 21 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus akan menghadapi rintangan dalam kehidupan romantis karena mulai tidak sejalan dengan pasangan. Terkait karir, manfaatkan keterampilanmu dan bekerja keraslah untuk mencapai target bisnis yang realistis.

Sementara itu, kendalikan suasana hati agar menjauh dari kesedihan serta buat diri sendiri merasa lebih baik. Terkait keuangan, saat ini baik untuk melakukan pembelian atau penjualan properti setelah Taurus sempat mempertimbangkannya.

Cinta Taurus 

Hari ini, Taurus akan menghadapi beberapa rintangan dalam kehidupan romantis karena mulai tidak sejalan dengan pasangan. Baru-baru ini, Taurus dan pasangan mengalami kesalahpahaman dan tidak menyadarinya. 

Mintalah nasihat dan layanan mediasi dari teman yang baik dan terpercaya. Taurus akan segera melewati rintangan ini. Rekonsiliasi akan datang seiring waktu.

Karir Taurus

Editor: Candra Mega Sari
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