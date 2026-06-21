Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak Aquarius mungkin merasa terdorong untuk mengejar ambisi yang menurut orang lain tidak mungkin tercapai. Hari ini, inspirasi adalah kata kunci Aquarius. Tidak ada yang menghalangi Aquarius untuk mempertimbangkan semua fakta dan implikasi agar segala sesuatunya berjalan lancar.
Zodiak Pisces ingin melupakan masalah dan larut dalam aktivitas yang membawa kebahagiaan. Pisces mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga lupa menikmati kesenangan hidup. Cobalah meluangkan waktu dan sumber daya untuk bersenang-senang hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 21 Juni 2026.
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Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius harus memanfaatkan romansa yang tinggi saat ini untuk pergi bersenang-senang dengan seseorang. Terkait karir, jagalah kepercayaan dirimu dan ambil tindakan yang berani untuk meraih kesuksesan.
Sementara itu, Aquarius perlu meluangkan waktu untuk memahami dengan jujur dari mana perubahan suasana hati saat ini berasal. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapatkan penawaran bagus jika akan membeli sebidang tanah atau properti baru.
Cinta Aquarius
Aquarius mungkin mendapat kesempatan untuk berkencan, dan romansa akan sangat membara. Aquarius akan menikmati berdansa dan kebersamaan bersama seseorang.
Prospek romansa sangat tinggi saat ini, jadi Aquarius harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk pergi bersenang-senang.
Karir Aquarius
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