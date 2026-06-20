Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, kelebihan berat badan akan terus terbayang di pikiran zodiak aquarius. Bahkan hanya memikirkannya saja, membuat aquarius ingin menyerah. Aquarius harus mengubah pola pikir dan memulai jalan menuju penurunan berat badan. 

Jika bergabung dengan pusat kebugaran, kemungkinan besar aquarius akan merasa jauh lebih mudah menjalani latihan kesehatan. Tindakan apa pun yang aquarius ambil hari ini, akan segera memberikan hasil yang signifikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius mungkin menemukan cinta yang datang dari seorang teman lama. Terkait karir, karir aquarius akan meningkat karena semua hal berjalan sesuai keinginan dan aquarius mampu mencapai target.

Sementara itu, aquarius harus mengubah pola pikir serta memulai jalan menuju penurunan berat badan. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapatkan penawaran bagus jika akan membeli sebidang tanah atau properti baru.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin menemukan cinta pada seseorang yang paling tak terduga, yang datang dari seorang teman lama. Perasaan ini telah lama terpendam, dan kini saatnya tepat untuk sebuah hubungan asmara berkembang. Aquarius akan terkejut betapa serasi dan memuaskannya hubungan romantis baru ini.

Karir Aquarius

Hari ini, aquarius mungkin akan memberikan presentasi yang terbukti efektif. Jangan frustrasi meskipun tidak ada yang memperhatikan. Secara jangka panjang, hal itu akan menguntungkan karena atasan akan melihat aquarius sebagai orang yang fokus dan berdedikasi. 

Jika bekerja di bidang teknik, karir aquarius kemungkinan akan meningkat karena semuanya tampak berjalan sesuai keinginan dan aquarius mampu mencapai target dengan mudah.

Kesehatan Aquarius

Hari ini, kelebihan berat badan terus terbayang di pikiran aquarius. Bahkan hanya memikirkannya saja membuat aquarius ingin menyerah. Aquarius harus mulai mengubah pola pikir dan memulai jalan menuju penurunan berat badan. 

Jika bergabung dengan pusat kebugaran, kemungkinan besar aquarius akan merasa jauh lebih mudah berolahraga. Tindakan apa pun yang aquarius ambil hari ini, akan segera memberikan hasil yang signifikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.49 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.41 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.32 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore