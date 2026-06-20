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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.49 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Mantra zodiak capricorn untuk tetap sehat secara fisik dan mental saat ini adalah menghindari depresi, mempertahankan pikiran positif, dan selalu optimis. Stres dan depresi hanya akan menimbulkan ketegangan mental dan merampas aspek kehidupan yang baik. 

Melakukan pijat tubuh untuk menghilangkan rasa lelah dan lesu akan sangat baik bagi capricorn. Para penggemar kebugaran juga akan menikmati kesehatan yang baik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Orang tua akan terbuka terhadap pasangan baru zodiak capricorn. Terkait karir, tingginya energi capricorn memungkinkan untuk mengatasi tekanan kerja pada hari ini.

Sementara itu, jagalah kesehatan dengan menghindari depresi, mempertahankan pikiran positif, serta selalu optimis. Terkait keuangan, saat ini tepat bagi capricorn untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan finansial.

Cinta Capricorn

Capricorn akan merasa beruntung dalam hal cinta hari ini. Capricorn telah bertemu seseorang yang benar-benar menarik dan tepat. Beruntungnya, orang tua capricorn juga akan terbuka terhadap gagasan orang ini, dan diskusi tentang masalah ini akan berjalan dengan baik.

Karir Capricorn

Energi yang tak habis-habisnya, akan memungkinkan capricorn untuk mengatasi tekanan kerja hari ini. Capricorn mampu bekerja di bawah tekanan daripada biasanya. 

Kabar baiknya adalah dalam situasi yang penuh tekanan, capricorn akan merasa nyaman dan akan berhasil meraih hasil yang diinginkan. Namun, pastikan capricorn mendapatkan istirahat yang cukup agar momentum tetap terjaga dalam jangka waktu yang lama.

Kesehatan Capricorn

Mantra untuk tetap sehat secara fisik dan mental saat ini adalah menghindari depresi, mempertahankan pikiran positif, serta selalu optimis. 

Stres dan depresi hanya akan menimbulkan ketegangan mental, yang merampas kehidupan baik dari capricorn. Melakukan pijat untuk menghilangkan rasa lelah dan lesu, akan sangat baik bagi capricorn.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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