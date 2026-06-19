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Aulia Rahmi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.32 WIB

6 Shio yang Bersiap Menyambut Hari Paling Melegakan pada 19 Juni 2026, Kekhawatiran Mereda dan Energi Positif Mengalir Deras

Ilustrasi shio (Magnific) - Image

Ilustrasi shio (Magnific)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap hari membawa karakter energi yang berbeda dan memengaruhi cara seseorang menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Tanggal 19 Juni 2026 menjadi salah satu hari yang menarik karena menghadirkan peluang bagi sebagian orang untuk melepaskan beban yang selama ini menguras pikiran dan emosi.

Hari ini identik dengan proses melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi memberikan manfaat.

Bukan tentang memperoleh sesuatu yang baru secara instan, melainkan tentang menemukan ketenangan setelah berhenti mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan. Dari situlah keberuntungan dan kebahagiaan mulai menemukan jalannya.

Bagi 6 shio berikut, energi pada 19 Juni 2026 diperkirakan membawa perubahan positif yang terasa sangat melegakan dilansir dari Yourtango.com.

Ada yang berhasil berdamai dengan masa lalu, ada pula yang terbebas dari tekanan yang selama ini membebani langkah mereka. Berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus diprediksi memasuki fase yang lebih tenang secara emosional.

Selama beberapa waktu terakhir, Anda mungkin berusaha keras mendapatkan pengakuan, perhatian, atau penerimaan dari orang-orang tertentu.

Namun, energi hari ini membantu Anda menyadari bahwa tidak semua orang harus memahami pilihan hidup yang Anda ambil.

Editor: Candra Mega Sari
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