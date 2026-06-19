Punya Hoki Tak Henti-henti, 7 Shio Ini Bakal Dapat Rezeki yang Bikin Rekeningnya Gendut

JawaPos.com - Menurut prediksi astrologi Tionghoa, sejumlah shio diperkirakan akan menikmati keberuntungan dan kelimpahan rezeki yang sangat besar. Kondisi finansial mereka bahkan disebut berpotensi mengalami peningkatan signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

Berbagai peluang menguntungkan diprediksi datang silih berganti, mulai dari kesempatan usaha, pemasukan tambahan, hingga keberuntungan yang tak terduga. Situasi ini membuat pemilik shio tertentu memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemajuan ekonomi.

Tahun 2026 diyakini menjadi periode yang penuh potensi bagi mereka. Keuangan yang semakin stabil, perkembangan usaha yang positif, serta bertambahnya sumber pendapatan menjadi beberapa hal yang diperkirakan akan mewarnai perjalanan mereka sepanjang tahun.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat tujuh shio yang diramalkan memperoleh limpahan keberuntungan dan rezeki menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Babi Individu yang lahir pada tahun 1971 (elemen logam), 1983 (elemen air), 1995 (elemen kayu), 2007 (elemen api), dan 2019 (elemen tanah) dipercaya memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan pendapatan secara halal dan penuh berkah.

Mereka dikenal sebagai pekerja keras yang pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kegigihan mereka dalam berusaha seringkali membuahkan hasil yang melimpah ruah dan memuaskan.

Para penyandang shio Babi ini memiliki kemampuan alami untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana dan efisien.

Menariknya, shio Babi dianggap sebagai lambang keberuntungan dalam budaya Tiongkok sehingga mereka cenderung mendapatkan peluang menguntungkan dalam dunia bisnis.