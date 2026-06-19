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Sabtu, 20 Juni 2026 | 01.05 WIB

3 Zodiak yang Keuangannya Pulih di Tahun 2026, Rezeki Lancar Bikin Hidupnya Tak Lagi Susah Finansial

Ilustrasi zodiak yang keuangannya pulih di tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang keuangannya pulih di tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Selama beberapa saat belakangan ini mungkin saja ada yang banyak merasakan uangnya cepat habis.

Malahan beberapa di antaranya jadi hidup susah serba kekurangan karena keterbatasan pemasukan.

Meski begitu, dalam ramalan astrolog diprediksi akan ada keberuntungan yang bisa membuat keuangan pulih di Tahun Kuda Api ini.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, ada tiga zodiak yang keuangannya pulih di tahun 2026 saat rezeki lancar membuat hidup tak lagi susah finansial.

1. Zodiak Capricorn

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak Capricorn diramalkan akan punya kelebihan rezeki di tahun 2026 ini.

Meski sebelumnya menjalani periode sulit, akan tetapi semenjak pertengahan tahun ini keadaan menjadi berubah.

Mereka kini memiliki banyak pemasukan lantaran keberhasilan dalam menjalan bisnis yang dipunya.

Berkat keberuntungan ditambah dengan semangat yang tangguh dan bertanggung jawab, usaha mereka pun bisa meraup banyak untung hingga memperbaiki keuangan pemilik.

2. Zodiak Cancer

Editor: Candra Mega Sari
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