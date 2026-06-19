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Niko Sulpriyono
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.08 WIB

4 Shio Paling Beruntung Akhir Juni 2026, Rezeki Tak Terduga Datang dari Arah yang Sulit Ditebak

Ilustrasi shio beruntung (Magnific) - Image

Ilustrasi shio beruntung (Magnific)

JawaPos.com - Akhir Juni 2026 diperkirakan menjadi periode yang penuh kejutan bagi sebagian orang. 

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio diyakini memiliki siklus energi yang berbeda-beda sehingga membawa peluang dan tantangan yang tidak sama.

Menariknya, terdapat beberapa shio yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh rezeki tak terduga. 

Rezeki tersebut tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk kesempatan karier, kemajuan usaha, hubungan yang lebih harmonis, hingga kabar baik yang telah lama dinantikan.

Prediksi ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk tetap optimistis dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 

Berikut 4 shio yang diprediksi paling beruntung dan berpeluang mendapatkan rezeki tak terduga pada penghujung Juni 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Jumat (19/06).

1. Shio Kelinci Berpeluang Mendapatkan Kejutan yang Membahagiakan

Shio Kelinci dikenal sebagai sosok yang ramah, mudah bergaul, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. 

Karakter yang hangat dan penuh empati membuat pemilik shio ini sering mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial maupun profesional.

Pada akhir Juni 2026, pemilik Shio Kelinci diprediksi memperoleh kejutan yang membawa kebahagiaan besar. 

Editor: Candra Mega Sari
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