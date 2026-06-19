Ramalan Shio Besok Sabtu 20 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com – Shio Ayam mungkin mendapatkan promosi di tempat kerja.

Di sisi lain, teman-teman shio Babi mungkin menjadi sumber gangguan di tempat kerja.

Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 20 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Fokuslah membantu teman dan keluarga daripada hanya fokus pada diri sendiri.

Hal-hal materi tidak akan memenuhi kebutuhanmu.

Namun hubungan yang baik akan memenuhinya.