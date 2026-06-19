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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.43 WIB

Hatinya Seperti Malaikat, 4 Shio Ini Pembawa Rezeki bagi Keluarganya

Ilustrasi Pembawa Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Pembawa Rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Menurut pandangan astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang dipercaya memiliki potensi besar dalam mendatangkan keberuntungan dan kesejahteraan bagi keluarga mereka. Pemilik shio ini kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk menciptakan peluang yang berdampak positif bagi orang-orang terdekat.

Mereka diyakini memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, seperti ketekunan, tanggung jawab, serta kecermatan dalam memanfaatkan kesempatan yang ada. Berkat sifat tersebut, berbagai pencapaian yang diraih sering kali turut memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Selain berpotensi mencapai kemajuan dalam aspek keuangan, pemilik shio tertentu juga dianggap mampu menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan harmonis. Kehadiran mereka sering diasosiasikan dengan meningkatnya kesejahteraan serta bertambahnya peluang baik bagi anggota keluarga.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut memiliki potensi membawa rezeki dan kemakmuran bagi keluarga menurut astrologi Tionghoa.

1. Naga

Shio Naga menjadi simbol kekuatan, keberanian dan keberuntungan yang melimpah dalam tradisi Tiongkok.

Mereka yang lahir di tahun Naga dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan finansial.

Orang bershio Naga memiliki kualitas kepemimpinan alami yang membantu mereka mengatasi tantangan dengan percaya diri.

Kepribadian yang kuat dan pantang menyerah merupakan karakteristik dominan yang melekat pada individu bershio Naga.

Ketika dihadapkan dengan situasi sulit, mereka mampu mengubahnya menjadi peluang yang menguntungkan bagi keluarga.

Kemampuan adaptasi yang luar biasa ini menjadikan Naga sebagai salah satu shio yang paling dihormati dalam zodiak Cina.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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