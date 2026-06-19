3 Pasangan Weton Terbaik yang Diramalkan Kaya Raya Setelah Menikah Menurut Primbon Jawa

weton terbaik yang diramalkan kaya raya setelah menikah menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Primbon Jawa telah lama digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pasangan weton terbaik sebelum melangsungkan pernikahan.
Menurut primbon Jawa, perpaduan weton tertentu diramalkan akan membawa kehidupan rumah tangga yang kaya raya setelah menikah.
Perhitungan neptu weton dari masing-masing pasangan menjadi dasar utama dalam menentukan kecocokan dan peruntungan bersama.
Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Jumat (19/6), berikut tiga kategori pasangan weton ideal yang diramalkan akan hidup berkecukupan, berlimpah rezeki, bahkan menjadi miliarder setelah menikah...
1. Senin dan Sabtu
Pasangan weton dengan hari lahir Senin dan Sabtu diprediksi dalam primbon Jawa akan selalu berkecukupan hingga ke anak cucu.
Kecocokan ini terjadi karena Senin berelemen bunga sedangkan Sabtu berelemen tanah, dua elemen yang saling mendukung satu sama lain.
Bunga akan semakin berkembang dan hidup subur ketika berada di atas tanah yang baik dan penuh nutrisi.
Sebaliknya, tanah pun menjadi lebih berarti dan subur dengan hadirnya bunga yang tumbuh dan mekar di atasnya.
Dalam perhitungan primbon Jawa menggunakan rumus Pancasuda, beberapa kombinasi neptu pasangan ini menghasilkan angka yang sangat baik.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa