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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.38 WIB

3 Pasangan Weton Terbaik yang Diramalkan Kaya Raya Setelah Menikah Menurut Primbon Jawa

weton terbaik yang diramalkan kaya raya setelah menikah menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp - Image

weton terbaik yang diramalkan kaya raya setelah menikah menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Primbon Jawa telah lama digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pasangan weton terbaik sebelum melangsungkan pernikahan.

Menurut primbon Jawa, perpaduan weton tertentu diramalkan akan membawa kehidupan rumah tangga yang kaya raya setelah menikah.

Perhitungan neptu weton dari masing-masing pasangan menjadi dasar utama dalam menentukan kecocokan dan peruntungan bersama.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Jumat (19/6), berikut tiga kategori pasangan weton ideal yang diramalkan akan hidup berkecukupan, berlimpah rezeki, bahkan menjadi miliarder setelah menikah...

1. Senin dan Sabtu

Pasangan weton dengan hari lahir Senin dan Sabtu diprediksi dalam primbon Jawa akan selalu berkecukupan hingga ke anak cucu.

Kecocokan ini terjadi karena Senin berelemen bunga sedangkan Sabtu berelemen tanah, dua elemen yang saling mendukung satu sama lain.

Bunga akan semakin berkembang dan hidup subur ketika berada di atas tanah yang baik dan penuh nutrisi.

Sebaliknya, tanah pun menjadi lebih berarti dan subur dengan hadirnya bunga yang tumbuh dan mekar di atasnya.

Dalam perhitungan primbon Jawa menggunakan rumus Pancasuda, beberapa kombinasi neptu pasangan ini menghasilkan angka yang sangat baik.

Editor: Hanny Suwindari
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