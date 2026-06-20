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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.21 WIB

Hidup Makmr, 4 Weton Ini Ditakdirkan Kaya Raya Sampai Tua Menurut Primbon Jawa

Weton ini ditakdirkan kaya raya sampai tua menurut primbon jawa / foto : Magnific/ wirestock - Image

Weton ini ditakdirkan kaya raya sampai tua menurut primbon jawa / foto : Magnific/ wirestock

JawaPos.com – Primbon Jawa menyebutkan ada empat weton yang memang ditakdirkan kaya raya dan hidup makmur hingga sampai tua.

Keempat weton ini diramalkan akan selalu mendapatkan kemudahan rezeki dari berbagai arah sepanjang perjalanan hidupnya.

Menurut primbon Jawa, kejayaan keempat weton ini bukan hanya dirasakan di masa muda, tetapi terus berlanjut sampai tua.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Sabtu (20/6), berikut empat weton yang ditakdirkan kaya raya dan diramalkan tidak akan pernah merasakan kesulitan hidup hingga akhir hayat.

1. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon berada di bawah naungan Waseso Segoro yang sejak lahir sudah membawa rezeki sangat berlimpah.

Naungan inilah yang mempermudah weton Jumat Kliwon untuk memiliki kejayaan dan kemakmuran di sepanjang masa hidupnya.

Rezeki weton ini mengalir dari berbagai arah, mulai dari hasil kerja keras di masa muda hingga usia tua sekalipun.

Kehidupan weton Jumat Kliwon selalu diwarnai kesejahteraan dan kemakmuran karena rezeki terus berdatangan menghampirinya.

Bahkan di masa tua pun, pemilik weton ini tidak perlu khawatir karena aliran rezeki tidak pernah benar-benar berhenti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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