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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 19 Juni 2026 | 14.45 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 19 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Jika menghabiskan banyak waktu memforsir tubuh secara fisik, zodiak Taurus mungkin merasakan dampaknya hari ini. Nyeri otot dan kelelahan bisa memengaruhi Taurus. Lupakan proyek dan pekerjaan rumah tangga, dan rawat diri sendiri untuk sementara waktu. 

Cobalah untuk beristirahat. Taurus tidak akan berguna bagi siapa pun jika menjadikan diri sendiri seorang martir. Besok, Taurus seharusnya kembali menjadi diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 19 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus perlu berdamai dengan pasangan setelah baru saja bertengkar atau salah paham dengannya. Terkait karir, Taurus harus mengerahkan seluruh kemampuan dan mencoba untuk melangkah maju sejauh mungkin.

Sementara itu, gunakan kemauan dan pikiran untuk membantu Taurus mengatasi rasa sakit. Terkait keuangan, saat ini baik untuk melakukan pembelian atau penjualan properti setelah Taurus sempat mempertimbangkannya.

Cinta Taurus 

Hari ini, Taurus benar-benar ingin berdamai dengan pasangan setelah baru saja bertengkar atau salah paham dengannya. Dibutuhkan sedikit bantuan yang tepat waktu untuk membuat pasangan kembali berbicara. Pastikan Taurus membicarakan semuanya dan berbaikan sebelum hari berakhir.

Karir Taurus

Kesehatan fisik dan mental akan meningkatkan kinerja Taurus. Taurus merasa termotivasi untuk bekerja sangat keras, baik di tempat kerja maupun saat menjalani studi. 

Editor: Candra Mega Sari
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