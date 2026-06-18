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Leni Setya Wati
Kamis, 18 Juni 2026 | 20.43 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 19 Juni 2026: Peluang Karier Datang, Saatnya Kelola Keuangan dan Redakan Stres

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Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Bagi pemilik zodiak Capricorn (22 Desember–19 Januari), hari ini menjadi momen yang tepat untuk berinvestasi pada diri sendiri, terutama melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan.

Di tengah berbagai kesibukan, Anda juga perlu memberi perhatian lebih pada kesehatan mental agar stres tidak mengganggu produktivitas.

Di sisi lain, urusan karier mulai menunjukkan peluang yang menjanjikan, sementara kondisi keuangan membutuhkan pengelolaan yang lebih disiplin.

Berikut ramalan zodiak Capricorn hari ini selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta

Bagi Capricorn yang sedang menjalani hubungan jarak jauh (LDR), rasa rindu kepada pasangan akan terasa lebih kuat dari biasanya. Jangan biarkan jarak menjadi penghalang komunikasi.

Luangkan waktu untuk melakukan panggilan telepon atau video call yang lebih lama agar hubungan tetap hangat dan penuh perhatian.

Sementara itu, Capricorn yang masih lajang mungkin akan diselimuti rasa nostalgia dan mengenang kisah-kisah lama.

Karier

Editor: Hanny Suwindari
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