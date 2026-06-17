Top 3 Shio yang Ditakdirkan Menjadi Kaya dan Bergelimang Harta, Rezeki Mengalir Tanpa Henti

JawaPos.Com - Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakteristik unik yang dapat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan.

Meski kesuksesan tetap ditentukan oleh usaha, kerja keras, dan keputusan yang diambil setiap individu, berbagai ramalan dan kepercayaan turun-temurun sering mengaitkan beberapa shio dengan keberuntungan finansial yang lebih kuat dibandingkan yang lain.

Sebagian orang meyakini bahwa pemilik shio tertentu memiliki kemampuan alami dalam membaca peluang, mengelola uang, membangun relasi, hingga mempertahankan kekayaan yang telah diperoleh.

Karakter-karakter inilah yang membuat mereka sering dianggap lebih dekat dengan kemakmuran.

Perlu diingat bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan yang berkembang di masyarakat.

Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan kaya hanya karena shionya.

Namun, menarik untuk melihat mengapa beberapa shio begitu identik dengan kesuksesan finansial.

Dilansir dari kanal Youtube Algoritma Alam, inilah tiga shio yang paling sering disebut memiliki potensi besar untuk mencapai kekayaan dan kehidupan yang berkecukupan.

1. Shio Naga