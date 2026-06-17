5 Zodiak yang Diyakini Paling Rentan terhadap Energi Negatif Menjelang Malam Satu Suro

Ilustrasi zodiak yang dipercaya perlu lebih waspada terhadap energi negatif (Freepik)
JawaPos.com - Menjelang Malam Satu Suro, berbagai tradisi dan kepercayaan spiritual kembali menjadi perhatian masyarakat.
Dalam budaya Jawa, momen ini sering dianggap sebagai waktu yang memiliki nilai sakral dan penuh makna, sehingga banyak orang memilih untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Di tengah beragam kepercayaan yang berkembang, muncul pandangan bahwa sebagian individu memiliki sensitivitas spiritual yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.
Mereka dipercaya lebih mudah merasakan perubahan suasana, energi lingkungan, hingga fenomena yang sulit dijelaskan secara logis. Dalam beberapa tradisi, kondisi ini kerap dikaitkan dengan istilah "darah manis" atau "tulang wangi".
Berdasarkan pandangan spiritual yang beredar di kalangan masyarakat, terdapat lima zodiak yang disebut-sebut perlu meningkatkan kewaspadaan menjelang Malam Satu Suro, sebagaimana dikutip dari YouTube Ruang Batin, Rabu (17/06).
Meskipun tidak memiliki dasar ilmiah, informasi ini dapat dijadikan sebagai pengingat untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri selama menjalani aktivitas.
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1. Capricorn
Capricorn menjadi salah satu zodiak yang dipercaya memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap perubahan energi spiritual menjelang Malam Satu Suro.
Dalam sejumlah pandangan spiritual, Capricorn disebut memiliki karakter yang kuat, tetapi sering kali menyimpan beban pikiran dan tekanan secara mendalam.
Kondisi tersebut dipercaya dapat membuat energi pribadi menjadi lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar.
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