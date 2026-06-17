4 Zodiak yang Paling Susah Move On, Selalu Mencintai dengan Totalitas Tanpa Batas!

Ilustrasi seseorang yang patah hati/freepik
JawaPos.com - Patah hati memang tidak akan pernah mudah bagi siapapun. Namun, beberapa zodiak ini cenderung merasakan luka emosional yang tidak kunjung pulih.
Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Patah hati juga kerap membuat mereka merasa trauma sehingga empat zodiak ini berpotensi paling berat untuk mau jatuh cinta kembali.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada Kamis, (17/6) empat zodiak berikut
Paling susah untuk move on.
Pisces
Pisces tidak menghindari kesedihan, luka, dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, saat mengalami patah hati, mereka sering merasa mustahil untuk benar-benar melanjutkan hidup.
Meski begitu mereka tidak pernah benar-benar melupakan orang yang pernah menghancurkan hati mereka.
Cancer
Cancer sering berusaha melanjutkan hidup dengan kuat dan tangguh. Meskipun mereka memilih untuk tidak menunjukkan kesedihan, namun pengkhianatan tetap membekas di dalam hati mereka.
Mereka kembali merasa trauma dan takut untuk jatuh cinta.
Aries
Aries akan berputar-putar dalam berbagai emosi yang rumit. Hari ini mereka bisa sangat marah kepada mantan sampai-sampai mereka tidak ingin melihatnya lagi.
Namun, keesokan harinya, mereka bisa begitu ingin kembali bersama. Aries memiliki kemampuan luar biasa untuk mencintai. Disaat mereka akhirnya memberikan hati kepada orang baru, mereka akan mampu meninggalkan luka lama di masa lalu.
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