Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 18 Juni 2026 | 03.05 WIB

Keberuntungan Kian Mendekat, 6 Shio Ini Bakal Kejatuhan Rezeki Nomplok dari Langit

Ilustrasi rezeki nomplok dari langit (Freepik) - Image

Ilustrasi rezeki nomplok dari langit (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi salah satu unsur penting yang dipercaya dapat menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Setiap individu memiliki shio yang ditentukan berdasarkan tahun kelahirannya. Shio tersebut diyakini mencerminkan berbagai sifat, kepribadian, hingga kecenderungan perilaku yang dimiliki seseorang.

Tak hanya berkaitan dengan karakter, shio juga sering dihubungkan dengan peluang keberuntungan dan kondisi finansial dalam kehidupan.

Menurut ulasan yang dikutip dari Naurakom, terdapat enam shio yang diprediksi akan memperoleh keberuntungan besar serta datangnya rezeki tak terduga dalam waktu dekat. Apakah shio Anda termasuk salah satunya?

1. Naga

Shio Naga dikenal kuat dan berwibawa. Mereka jujur dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. 

Dengan kejujuran dan kemurahan hati, mereka akan memperoleh keberuntungan dalam bisnis dan karier. 

Rezeki berlimpah akan mengalir deras kepada mereka.

2. Kuda

Shio Kuda penuh dengan semangat dan energi. Mereka sangat jujur dan tidak suka berbohong.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Perubahan Besar pada Juli 2026, Rezeki dan Keberuntungan Meningkat - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Perubahan Besar pada Juli 2026, Rezeki dan Keberuntungan Meningkat

Kamis, 18 Juni 2026 | 03.03 WIB

4 Zodiak Khusus Pria Ini Sering Datangkan Keberuntungan untuk Istrinya, Apa Saja? - Image
Zodiak

4 Zodiak Khusus Pria Ini Sering Datangkan Keberuntungan untuk Istrinya, Apa Saja?

Kamis, 18 Juni 2026 | 02.57 WIB

Kekayaan Tak Sulit Diraih, 5 Zodiak Ini Punya Magnet Keberuntungan - Image
Zodiak

Kekayaan Tak Sulit Diraih, 5 Zodiak Ini Punya Magnet Keberuntungan

Kamis, 18 Juni 2026 | 02.55 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore