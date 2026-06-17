Keberuntungan Kian Mendekat, 6 Shio Ini Bakal Kejatuhan Rezeki Nomplok dari Langit

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi salah satu unsur penting yang dipercaya dapat menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Setiap individu memiliki shio yang ditentukan berdasarkan tahun kelahirannya. Shio tersebut diyakini mencerminkan berbagai sifat, kepribadian, hingga kecenderungan perilaku yang dimiliki seseorang.

Tak hanya berkaitan dengan karakter, shio juga sering dihubungkan dengan peluang keberuntungan dan kondisi finansial dalam kehidupan.

Menurut ulasan yang dikutip dari Naurakom, terdapat enam shio yang diprediksi akan memperoleh keberuntungan besar serta datangnya rezeki tak terduga dalam waktu dekat. Apakah shio Anda termasuk salah satunya?

1. Naga

Shio Naga dikenal kuat dan berwibawa. Mereka jujur dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain.

Dengan kejujuran dan kemurahan hati, mereka akan memperoleh keberuntungan dalam bisnis dan karier.

Rezeki berlimpah akan mengalir deras kepada mereka.

2. Kuda